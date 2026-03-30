Нападающий сборной Сенегала Диатта: мы всё равно считаем себя победителями Кубка Африки

Нападающий «Монако» и сборной Сенегала Крепен Диатта отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола (CAF) присудить его команде техническое поражение в прошедшем финале Кубка африканских наций с Марокко.

«Все видят, что у нашей команды всё хорошо, несмотря на данное решение. Как и говорил ранее, мы всё равно считаем себя победителями Кубка Африки, этого у нас не отнять. Болельщики со всего мира видели, что сборная Сенегала здорово проявила себя на том турнире, этот титул был нашей целью. Гордимся, что наши болельщики празднуют эту победу вместе с нами», — приводит слова Диатта RMC Sport.