Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий сборной Сенегала Диатта: мы всё равно считаем себя победителями Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегала Диатта: мы всё равно считаем себя победителями Кубка Африки
Комментарии

Нападающий «Монако» и сборной Сенегала Крепен Диатта отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола (CAF) присудить его команде техническое поражение в прошедшем финале Кубка африканских наций с Марокко.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

«Все видят, что у нашей команды всё хорошо, несмотря на данное решение. Как и говорил ранее, мы всё равно считаем себя победителями Кубка Африки, этого у нас не отнять. Болельщики со всего мира видели, что сборная Сенегала здорово проявила себя на том турнире, этот титул был нашей целью. Гордимся, что наши болельщики празднуют эту победу вместе с нами», — приводит слова Диатта RMC Sport.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android