Вратарь сборной Франции высказался о положении Шевалье в национальной команде

Вратарь «Ланса» и сборной Франции Брис Самба высказался о положении голкипера «ПСЖ» Люка Шевалье в национальной команде после товарищеского матча французов с Колумбией (3:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Дуэ – 29'     0:2 Тюрам – 41'     0:3 Дуэ – 56'     1:3 Кампас – 77'    

«В футболе позиция вратаря очень сложная. Бывают периоды, когда всё идёт немного успешнее, а бывает и менее удачное время. Мы поддерживаем Люка, мы за него. Хорошо знаем его сильные качества. Сейчас я второй вратарь сборной, всегда готов подменить Мика Меньяна, чтобы всё было как можно лучше», — приводит слова Самба RMC Sport.

Шевалье второй матч подряд не выходит в стартовом составе. Ранее голкипер остался в запасе в товарищеском матче с Бразилией (2:1). Последний раз футболист выходил в основе национальной команды в игре 6-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года с Азербайджаном (3:1). В клубе Шевалье не играл с конца января.

