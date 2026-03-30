Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Родины» Рейна оценил шансы команды выйти в РПЛ

Игрок «Родины» Рейна оценил шансы команды выйти в РПЛ
Комментарии

Футболист «Родины» Йорди Рейна оценил шансы команды выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от «Факела» на четыре очка.

«Команда сильно поменялась после зимы. Как видите, мы не проигрывали после паузы. Хотим продолжить так же. У нас много шансов выйти в РПЛ. У нас отличная команда с хорошими игроками. Надо побеждать. У нас есть уверенность, надо продолжать», — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 26-го тура Первой лиги «Родина» обыграла «Урал» (3:1).

Материалы по теме
Игрок «Родины» Рейна: как победа над «Уралом» может быть сюрпризом? Это результат работы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android