Игрок «Родины» Рейна оценил шансы команды выйти в РПЛ

Футболист «Родины» Йорди Рейна оценил шансы команды выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от «Факела» на четыре очка.

«Команда сильно поменялась после зимы. Как видите, мы не проигрывали после паузы. Хотим продолжить так же. У нас много шансов выйти в РПЛ. У нас отличная команда с хорошими игроками. Надо побеждать. У нас есть уверенность, надо продолжать», — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 26-го тура Первой лиги «Родина» обыграла «Урал» (3:1).