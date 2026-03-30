Джованни ван Бронкхорст: «Фейеноорд» всегда будет иметь особое значение для меня

Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст, работающий в штабе Арне Слота, высказался на тему возможного возвращения в «Фейеноорд», который ранее он уже возглавлял.

«Я наслаждаюсь своим периодом в «Ливерпуле», это замечательный клуб. Посмотрим, что будет дальше. «Фейеноорд» всегда будет иметь особое значение для меня, но сейчас просто радуюсь тому, чем занимаюсь в Англии, а также в рамках своего благотворительного фонда», — сказал ван Бронкхорст в интервью для 1908.nl.

Джованни ван Бронкхорст также выступал за «Фейеноорд» во времена игровой карьеры и дважды брал Кубок Нидерландов в составе этой команды. В качестве тренера с этим клубом он становился чемпионом страны, а также по два раза брал Кубок и Суперкубок Нидерландов.