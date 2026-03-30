Николай Писарев выделил двух молодых российских футболистов

Комментарии

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове и футболисте ЦСКА Матвее Кисляке.

«Кисляк и Батраков — это яркие представители нового поколения, у которых высокий IQ. Это проявляется в общении. Мне повезло, что я имею возможность с ними общаться в сборной. Вижу их интервью, их реакции на какие-то вещи на поле. Это ребята с новым мышлением, новое поколение», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал девять результативных передач. Кисляк принял участие в 32 играх за ЦСКА, отметился шестью голами и шестью голевыми передачами.

Материалы по теме
«Отмазаться проще». Писарев сравнил работу тренера в клубе и национальной сборной
