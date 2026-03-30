Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Крылья Советов» в 23-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Крылья Советов» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 4 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 15:15 по московскому времени.

«Разгромит ли «Зенит» самарские «Крылья Советов» в 23-м туре? В этой чемпионской гонке вы забудьте о вот этом «разгромить». Если пойдёт игра — может, и разгромит. Но надо выиграть хотя бы 1:0. В каждом матче мы напрягаемся, чтобы добыть три очка. Это уже как кубковая система», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».