Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иран сообщил ФИФА о повреждении футбольной инфраструктуры страны из-за атак США и Израиля

Комментарии

Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, связанной с военным конфликтом.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконного военного нападения на священную землю Исламской Республики Иран были нанесены серьёзные повреждения спортивной инфраструктуре Ирана, особенно футбольной», — приводит текст письма в ФИФА иранское агентство ISNA.

Ранее в Иране заявляли о возможности отказа от участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учётом текущей геополитической обстановки, а президент США Дональд Трамп говорил о неуместности присутствия национальной команды Ирана на турнире.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android