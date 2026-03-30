Иран сообщил ФИФА о повреждении футбольной инфраструктуры страны из-за атак США и Израиля

Федерация футбола Ирана сообщила Международной федерации футбола (ФИФА) о разрушении в стране спортивной инфраструктуры, в том числе футбольной, связанной с военным конфликтом.

«С глубоким сожалением и скорбью сообщаем, что в результате незаконного военного нападения на священную землю Исламской Республики Иран были нанесены серьёзные повреждения спортивной инфраструктуре Ирана, особенно футбольной», — приводит текст письма в ФИФА иранское агентство ISNA.

Ранее в Иране заявляли о возможности отказа от участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учётом текущей геополитической обстановки, а президент США Дональд Трамп говорил о неуместности присутствия национальной команды Ирана на турнире.