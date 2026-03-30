Андрей Аршавин выбрал лучшего игрока между Месси и Марадоной

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, какой игрок лучше — Лионель Месси или Диего Марадона. Аргентинские нападающие приводили национальную сборную к победе на чемпионате мира. С Марадоной в составе Аргентина выигрывала первенство планеты в 1986 году, с Месси — в 2022-м.

— А для вас кто круче: Месси или Марадона?

— Для меня Месси всё равно. Нет, Марадона, понятно, уважение там… Но просто я, выбирая между Марадоной и Пеле, выбираю Пеле. Не знаю, почему. Мне сборная Бразилии ближе, чем Аргентина, — сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.