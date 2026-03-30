Юрий Гаврилов рассказал о своём состоянии после операции на сердце

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о своём состоянии после операции на сердце. 72-летнего ветерана красно-белых прооперировали ранее в этом месяце.

«Всё нормально, лечусь. Пока нахожусь в больнице. Врачи пока не говорят, когда выпишут», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1986 год. Всего в активе экс-полузащитника 347 матчей за красно-белых, в которых он забил 115 мячей. В составе «Спартака» Гаврилов становился чемпионом СССР, серебряным и бронзовым призёром первенства, а также лучшим бомбардиром чемпионата Союза Советских Социалистических Республик.