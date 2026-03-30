«Медийный цирк». Руммениге прокомментировал слухи о возможном уходе Олисе из «Баварии»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал слухи о возможном уходе вингера Майкла Олисе из «Баварии».

«Эти слухи вызывают улыбку у всех в клубе. Вы лучше меня знаете, как работает медийный цирк. У него осталось три года по контракту, так что больше нечего сказать. Люди приходят на стадион ради таких игроков, как он», — приводит слова Руммениге AS.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Олисе провёл за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 25 результативными передачами.

