Де Дзерби готов рассмотреть предложение «Тоттенхэма» — Ди Марцио

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби готов рассмотреть предложение лондонского «Тоттенхэма», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети X. По данным источника, специалист ждёт от «шпор» предложение о долгосрочном контракте. В течение ближайшего времени Де Дзерби примет решение о своём будущем.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера. Хорват и его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб по обоюдному согласию. Тудор руководил командой с середины февраля.

Де Дзерби в феврале покинул «Марсель», расторгнув соглашение по обоюдному согласию.