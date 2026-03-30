Орлов: Месси Штырь — это ход пиар-службы «Спартака»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости, что «Спартак» мог подписать в свою академию юного футболиста Месси Жмыря. Эксперт перепутал фамилию и назвал мальчика «Месси Штырь». Орлов уверен, что новости о возможном переходе Жмыря в «Спартак» — это ход пиар-службы красно-белых.

«Прочитал про футболиста Месси Штырь. Он получается Месси Сергеевич Штырь. Мама его привезла в Москву, чтобы его посмотрел «Спартак». Не знаю, зачем это всё написали в СМИ. Но понимаю, что это ходы пиар-службы «Спартака». И разлетелось всё-таки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что игрок уже зачислен в академию. Позже оказалось, что это был лишь просмотр. Юный футболист занимался в филиале академии футбольного клуба «Краснодар». Самого Месси назвали таким именем в честь форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Поклонницей экс-футболиста «Барселоны» является мама Жмыря.

Материалы по теме
Месси Жмырь играл за академию «Спартака» на просмотре. В академию его не зачисляли
