«Уже играет за свой идеальный клуб». Руммениге — о Винисиусе и его перспективах в «Реале»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре и дальнейших перспективах футболиста в клубе.

«Он бесценен и уже играет за свой идеальный клуб. Я бы не удивился, если бы он был одним из любимых игроков Флорентино Переса. Слышал, что клубы из Саудовской Аравии хотят его приобрести, но не думаю, что он в итоге уйдёт. Флорентино — настоящий футбольный знаток и сделает всё возможное, чтобы удержать его», — приводит слова Руммениге AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 43 матча во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 11 результативными передачами.