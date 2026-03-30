Парагвайский игрок Арсе рассказал, почему перешёл в «Родину»

Парагвайский полузащитник Теодоро Арсе рассказал, почему решил перейти в московскую «Родину». Также он высказался об адаптации в России.

«Если честно, адаптация проходила немного сложно, учитывая, что я приехал издалека. Так что пока я ещё привыкаю. Надеюсь, скоро буду готов на все 100%.

У меня было несколько предложений из Аргентины, Парагвая и Эквадора. Так что были сомнения при переходе. Но мне очень понравился проект «Родина». Поговорили со спортивным директором клуба, людьми в команде. Мне всё понравилось», — сказал Арсе в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.