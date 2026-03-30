78-летний Рой Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» на официальном сайте объявил о назначении 78-летнего Роя Ходжсона на пост главного тренера команды.

Специалист будет возглавлять коллектив до конца нынешнего сезона, а летом руководство клуба проведёт активную работу над поиском нового главного тренера на постоянной основе.

Рой Ходжсон тренирует с 1971 года, в его послужном списке есть сборная Англии, «Ливерпуль», «Фулхэм» и ряд других команд. Предыдущим местом работы специалиста был «Кристал Пэлас».

Ранее команду возглавлял Герхард Штрубер, на данный момент «зарянки» с 51 очком находятся на 16-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.