78-летний Рой Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» на официальном сайте объявил о назначении 78-летнего Роя Ходжсона на пост главного тренера команды.

Специалист будет возглавлять коллектив до конца нынешнего сезона, а летом руководство клуба проведёт активную работу над поиском нового главного тренера на постоянной основе.

Рой Ходжсон тренирует с 1971 года, в его послужном списке есть сборная Англии, «Ливерпуль», «Фулхэм» и ряд других команд. Предыдущим местом работы специалиста был «Кристал Пэлас».

Ранее команду возглавлял Герхард Штрубер, на данный момент «зарянки» с 51 очком находятся на 16-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Материалы по теме
Официально
Экс-игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дефо стал главным тренером «Уокинга»
Комментарии
