Руммениге рассказал, что необходимо «Баварии» для победы над «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящих матчах своей команды с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
«Нам нужно выйти на тот же уровень, что и в матче с «ПСЖ» на групповом этапе. В первом тайме мы были великолепны, а во втором, после удаления Луиса Диаса, значительно улучшили игру в обороне. Именно это нам понадобится и в Мадриде. Если команда сможет поддерживать этот уровень, у нас будет хороший шанс заложить прочный фундамент для ответного матча. Также крайне важно подойти к этому противостоянию с пониманием того, что перед нами стоит монументальная задача. Это будет наше самое сложное испытание», — приводит слова Руммениге AS.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в прошлогоднем финале разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0.

