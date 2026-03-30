Созин: лучше бы в РФС извинились за видео с Карпиным из раздевалки. Это просто позор

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на видео из раздевалки сборной России в матче с Никарагуа (3:1). На ролике, опубликованном РФС, запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме ругает и мотивирует игроков в перерыве матча.

«К сожалению, несколько раз пересмотрел видео из раздевалки матча сборной России в перерыве с Никарагуа. Несколько раз, потому что не мог поверить своим глазам. РФС буквально вырезает и выкладывает на обозрение сотням тысяч людей, как тренер пихает игрокам, используя нецензурную лексику через слово.

Конечно, Фергюсон кидал бутсы в раздевалках. Газзаев, по рассказам его же игроков, был очень горяч и эмоционален. Но это были важные матчи, те эмоции могли повлиять на ход игры. Здесь — перерыв игры с Никарагуа, подчёркиваю, товарищеской игры.

Для меня, в первую очередь, это не вопрос к Карпину. Если он считает, что иначе до своих игроков не достучаться, что футболистам уровня топ-клубов РПЛ нужно объяснять всё с нескончаемым матом — пожалуйста. По мне, чести главному тренеру это не делает. Кто-то тут скажет про воспитание или нехватку словарного запаса — судите сами. Но да, мы всё же помним, что это раздевалка. Там бывают жёсткие вещи. Правда, вряд ли в матчах такого уровня.

Главный же вопрос тут — к РФС. Зачем они это выложили в общий доступ? Там что, все так разговаривают, считают правильным такое показывать? Выставлять внутренние дела команды? Если вы хотели продемонстрировать, какой у нас неравнодушный тренер — вы эту задачу провалили. И теперь дети, которые смотрят видео из сборной, чтобы увидеть Сафонова и Головина, других своих кумиров, увидят и запомнят это.

Лучше бы в РФС извинились за это видео, признали, что это была большая ошибка. Это просто позор и удар по имиджу сборной и тренера. Лучше бы я и другие болельщики сборной не знали, что в перерывах товарищеских матчей в раздевалках творится такое», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».