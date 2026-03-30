Глушенков раскрыл, как относится к прозвищу Безумный Макс

Глушенков раскрыл, как относится к прозвищу Безумный Макс
Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, как относится к прозвищу Безумный Макс.

— Прозвище Безумный Макс тебе по душе?
— Если называют, то пусть. Ровно к этому отношусь.

— Как тебя называют в сборной? Самое забавное прозвище, с которым ты сталкивался?
— В сборной я либо Макс, либо Глуш, а кто меня знает с давних времён, называет Жук, — приводит слова Глушенкова «Советский спорт».

Глушенков выступает за сине-бело-голубых с 2024 года, в этом сезоне он провёл 20 матчей в рамках Мир РПЛ и забил девять голов. Прежде Максим играл за московские «Локомотив» и «Спартак».

