Быстров высказался о шансах Глушенкова на переход в европейский чемпионат

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил шансы нападающего «Зенита» и российской национальной команды Максима Глушенкова на переход в один из европейских чемпионатов.

– Реально ли Глушенкову перейти в европейский клуб?
– Чтобы Глушенкову куда-то уехать, надо где-то себя показать. С Никарагуа и Мали себя не проявить. Поэтому этот вопрос надо откладывать, пока он где-то себя не сможет проявить.

– Может быть не ставить в приоритет клуб из топ-5 чемпионатов?
– Как можно определить, если мы не выступаем в Европе? Мы не можем оценить футболиста в игре с более сильными клубами.

– Если бы был интерес, за сколько Глушенкова могли бы взять зарубежные клубы?
– Это невозможно сейчас оценить, потому что у нас нет ни еврокубков, ни сборная не играет с сильными соперниками. Никто нас не смотрит, — приводит слова Быстрова «Спорт день за днём».

