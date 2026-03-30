Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил шансы сборной Италии выйти на чемпионат мира 2026 года.

«Желаю Гаттузо удачи и надеюсь, что мы увидимся на чемпионате мира. Я на 100% уверен, что они выйдут на чемпионат мира. Или, скажем, на 95%, а остальное решит судьба.

Несомненно одно — на чемпионате мира Италию ждёт относительно легкая группа, где Швейцария является единственным действительно сильным соперником», — приводит слова Анчелотти Mozzart Sport.

31 марта состоится матч финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Италии.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).