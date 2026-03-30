Новичок «Родины» Арсе: Фернандес и Медина помогли принять решение о переезде в Россию

Парагвайский полузащитник «Родины» Теодоро Арсе рассказал, как принял решение о переезде в чемпионат России по футболу. Он признался, что советовался с Роберто Фернандесом из «Динамо» и Хесусом Мединой, который выступал за «Спартак» и ЦСКА.

«Перед переходом в «Родину» я говорил с Фернандесом из «Динамо», это мой друг. Мы вместе играли в молодёжной сборной Парагвая. Также говорили с Хесусом Мединой, который уже играл в России. Я спрашивал их. Ребята дали мне положительные отзывы, которые помогли мне принять решение о переезде», — сказал Арсе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Парагвайский игрок Арсе рассказал, почему перешёл в «Родину»
