Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Родине» оценили шансы на выход в РПЛ по итогам сезона

Комментарии

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил шансы команды выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона. По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от «Факела» на четыре очка.

«Не удивился, что первый тайм с «Уралом» закончился 2:0. Почему я должен удивиться? Наши ребята вышли сконцентрированными. Был определённый план на игру — его придерживались. И, к счастью, сложилось, как сложилось.

В таблицу заглядывали. Шансы выйти в РПЛ чуть подросли. Двигаемся в этом направлении, но ещё очень рано говорить о РПЛ. В Первой лиге нельзя расслабляться. Можно вести в Хабаровске 2:0 и считать, что ты уже привёз три очка, а приехать оттуда без победы», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Новичок «Родины» Арсе: Фернандес и Медина помогли принять решение о переезде в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android