Аршавин рассказал, в чём Месси проигрывает Роналду, обсуждая Марадону

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси в сравнении с бывшим аргентинским футболистом и тренером Диего Марадоной.

— Вы согласны с таким суждением, что Месси меньше личность, чем, например, Марадона?

— Ну, здесь характер. Думаю, Месси просто такой покладистый, достаточно, мне кажется, скромный парень, а харизма у Марадоны… Она и через годы ощущается и чувствуется. Поэтому в этом плане Месси тому же Криштиану Роналду проигрывает. Но игра в футбол и человек за полем — это немножко разные [вещи], – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.