В «Родине» положительно оценили работу на трансферном рынке зимой

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил работу московского клуба на трансферном окне минувшей зимой. Клуб подписал нескольких игроков на правах свободных агентов. Также «Родина» рассталась с тремя футболистами.

«Самое главное было — сохранить тех ребят, которые у нас есть и на которых мы рассчитываем. Мы их всех сохранили зимой. Выгодно продали тех футболистов, которым были готовы альтернативы. Очень рад, что удалось вернуть Солтмурада Бакаева. Да и приходом остальных новичков мы удовлетворены.

Плюс были моменты, которые важно было подшлифовать — в плане ментальной, физической и тактической работ. Двигаемся в этом направлении, но, безусловно, есть, куда расти», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.