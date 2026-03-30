«Стоило ли оно того?» Матвей Кисляк — о своей резкой фразе про «Краснодар»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал, что переживал после нашумевшего интервью, в которой он уколол «Краснодар». Отвечая на вопрос о высоком накале борьбы в матчах армейцев с «быками», Кисляк отметил, что игроки чёрно-зелёных начинают давить на судью, когда проигрывают.

— Ты наверняка видел слова Сперцяна — он посоветовал тебе молчать и играть в футбол после того, как ты покритиковал «Краснодар». Как реагировал?

— Было тяжело от ситуации. Я такой человек — сразу начинаю думать: вдруг я задел «Краснодар» или лично Сперцяна? Было неудобно перед ними. Начал копаться в себе. Это то, о чём я говорил: в интервью сказал фразу, СМИ подхватили — и получилась медиалига.

— Сам умеешь проигрывать?

— Да. После этих слов в интервью много думал: а стоило ли оно того? Меня долго это мучило в голове. С другой стороны, анализируя, понял: ничего жёсткого я не выдал. Да, это было сказано на эмоциях. Кто-то воспринял это так, будто я накинулся на «Краснодар», но никого задеть я точно не хотел, — приводит слова Кисляка Sport24.