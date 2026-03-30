Бакаев оценил шансы «Родины» на выход в РПЛ в следующем сезоне

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев оценил шансы своей команды на выход в Мир Российскую Премьер-Лигу в следующем сезоне.

«Родине» 100% по силам выйти в РПЛ. Если бы было иначе, я бы сюда не перешёл. Получаю огромное удовольствие, играя с партнерами по команде на одном поле. Уверен, что выполним задачу, в следующем году вы увидите «Родину» в РПЛ», — сказал Бакаев в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров «Родина» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Лидирует в турнире воронежский «Факел», у которого 53 очка после 25 игр. В топ-4 также входят «Урал» из Екатеринбурга (45 очков) и волгоградский «Ротор» (39).

