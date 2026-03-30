«Анчелотти пообещал, что это произойдёт». Тренер сборной Сан-Марино — о матче с Бразилией

Главный тренер сборной Сан-Марино Роберто Чеволи высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой Бразилии. Ранее специалист играл под руководством Карло Анчелотти в «Реджане».

«Анчелотти позвонил мне после того, как мы заняли первое место в группе D Лиги наций, поздравил нас с этим результатом. Это было очень трогательно. Я предложил ему организовать товарищеский матч между Бразилией и Сан-Марино. Он пообещал, что это произойдёт.

Вратарь Эдоардо Коломбо и нападающий Никола Нанни — единственные профессиональные игроки [в нашей команде]. Остальные выступают в лиге Сан-Марино, в Серии D или «Эччелленце». У них также есть другая работа — кто-то трудится на заводах, кто-то бухгалтер, графический дизайнер, кладовщик, кто-то помогает в семейном бизнесе. Нередко случается, что они опаздывают на тренировку после восьми часов в офисе. Некоторым даже приходится брать отгулы, чтобы поехать на выездные матчи. Все идут на жертвы, но никто не жалуется. Мои ребята невероятно преданы футболке Сан-Марино», — приводит слова Чеволи La Gazzetta dello Sport.