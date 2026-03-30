Андрей Аршавин ответил, смогла ли бы сборная России пробиться на чемпионат мира — 2026

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом на полях США, Мексики и Канады.

— Как вы считаете, смогла ли бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?

— Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбирается — все кому не лень.

— В Европе всё равно плотный отбор.

— Знаешь, сейчас мы можем сказать всё, что угодно, мне, в принципе, всё равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли… Всё равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.