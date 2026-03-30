Эдин Джеко: если Италия боится играть в Уэльсе, значит, что-то пошло не так

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко высказался перед матчем финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором его команде предстоит встретиться с Италией.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Не начался
Италия
«Мы все видели, что произошло. Честно говоря, это совершенно нормально. Как я уже говорил, у всех нас есть свои предпочтения. Возможно, моим было не играть против Италии в этом финале. Но, конечно, в наши дни нужно быть осторожным — с социальными сетями всё становится нормой, приобретает непропорциональные масштабы. Мы это видели. Италия не хотела играть в Уэльсе, не знаю почему. Мы поехали туда без страха и победили. Не понимаю, почему Италия должна бояться Уэльса или Боснии. Это невероятная национальная команда, которая выиграла четыре чемпионата мира. Если Италия боится играть в Уэльсе, значит, что-то пошло не так. Возможно, это также следует рассматривать как знак того, что у них могут возникнуть проблемы в матче с нами. Им есть что терять, после того как они пропустили два чемпионата мира», — приводит слова Джеко журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

В 1/2 финала раунда плей-офф сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии со счётом 2:0, а Босния и Герцеговина победила Уэльс — 1:1 (4:2 пен.).

Материалы по теме
Анчелотти оценил шансы сборной Италии выйти на чемпионат мира — 2026
