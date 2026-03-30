Орлов: Карпин считал себя самым великим, а игроки «Динамо» спросили: «Кто ты такой?»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о провале Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо» в первой половине текущего сезона.

«Карпин пришёл в «Динамо», начал переучивать всех играть в футбол. Карраскаля, который на ряду с Бителло был лучшим, вообще уволили… Он хороший был футболист.

Карпин начал учить игроков «Динамо» играть. А они у него спросили: «Кто ты такой, Карпин, что ты нас учишь играть?» А Карпин-то считал, что он самый великий во всём мире. И вот произошёл этот слом.

Хорошо, что сейчас Ролан Гусев, засучив рукава, готовил команду. И сейчас «Динамо» хорошо выглядит. Но претендуют только на Кубок сейчас, в чемпионате они уже не игроки», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».