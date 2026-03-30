Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Родины» Зинин оценил работу испанского тренера Хуана Диаса

Комментарии

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин оценил работу испанского тренера первой команды Хуана Диаса. Специалист возглавил «Родину» в сентябре прошлого года. После 26 туров Лиги Pari команда занимает второе место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Факела» на четыре очка.

«Мы находимся в постоянном контакте с Хуаном Диасом. Очень важно, что слышим друг друга. Мы понимали, к чему готовиться, так как в своё время у нас уже был испанский специалист. Мы анализировали этот опыт, что так, что нет. Когда Хуан приходил, мы обговаривали все моменты.

Хочу порадоваться за Хуана, за наших испанских тренеров. На прошлой неделе приехали их семьи. Всегда приятно, когда семьи приезжают, видят победы. Поздравляю их! Мы стараемся быть семейным клубом. У нас своя атмосфера. Очень важно сыграть и за своих близких. С «Уралом» ребята сыграли в том числе и за них.

Петь нам дифирамбы рано. Мы проделали значительную работу, но это только вторая часть пути. Важно пройти финишный отрезок. У нас сложные матчи, много тяжёлых выездов. Важно удержать концентрацию. Так что в раздевалке не было грандиозной радости после победы над «Уралом». Сфотографировались, Рейна чуть станцевал, как он может. Всё в процессе. Впереди — выезд в Саратов, нужно думать о нём», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android