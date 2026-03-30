Инсайдер раскрыл, почему Роберто Де Дзерби согласился возглавить «Тоттенхэм»

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби согласился возглавить лондонский «Тоттенхэм», потому что «шпоры» предложили ему финансово выгодный долгосрочный контракт. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X. По данным источника, ещё на прошлой неделе Де Дзерби говорил, что хочет подождать до лета, прежде чем возглавить «шпор», но позднее изменил свою позицию.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера. Хорват и его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб по обоюдному согласию. Тудор руководил командой с середины февраля.

Де Дзерби в феврале покинул «Марсель», расторгнув соглашение по обоюдному согласию.