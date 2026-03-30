«Спартак» — лидер РПЛ по проценту владения мячом после 22 туров

Московский «Спартак» является лидером Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по проценту владения мячом после 22 туров, сообщает официальный сайт лиги. Средний показатель владения мячом красно-белыми в каждой встрече составляет 60,77%.

Второе место по данному показателю занимает санкт-петербургский «Зенит», владеющий мячом 60,14% игрового времени. На третьей строчке расположился лидер чемпионата «Краснодар» (59,32%). В топ-5 также вошли московские ЦСКА и «Динамо».

Лидеры РПЛ по владению мячом:

1. «Спартак» — 60,77%;

2. «Зенит» — 60,14%;

3. «Краснодар» — 59,32%;

4. ЦСКА — 55,64%;

5. «Динамо» — 54,45%.