«Спартак» — лидер РПЛ по проценту владения мячом после 22 туров

Московский «Спартак» является лидером Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 по проценту владения мячом после 22 туров, сообщает официальный сайт лиги. Средний показатель владения мячом красно-белыми в каждой встрече составляет 60,77%.

Второе место по данному показателю занимает санкт-петербургский «Зенит», владеющий мячом 60,14% игрового времени. На третьей строчке расположился лидер чемпионата «Краснодар» (59,32%). В топ-5 также вошли московские ЦСКА и «Динамо».

Лидеры РПЛ по владению мячом:

1. «Спартак» — 60,77%;
2. «Зенит» — 60,14%;
3. «Краснодар» — 59,32%;
4. ЦСКА — 55,64%;
5. «Динамо» — 54,45%.

Материалы по теме
Кристофер Ву признан игроком марта в «Спартаке»
