Директор сборной Египта выступил против перехода Салаха в МЛС

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан полагает, что нападающему Мохамеду Салаху не следует переходить в МЛС после ухода из «Ливерпуля».

«Я бы хотел, чтобы Салах остался в Европе. Слышал, что к нему есть интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и ряда клубов Серии А.

Переход в МЛС? Мохамед окажется слишком далеко от всеобщего внимания. В таком случае вы будете помнить Салаха не лучше, чем я сейчас помню о Месси, даже и не пытаюсь следить за его игрой.

Если у Салаха не будет предложений из Европы, тогда переход в Саудовскую Аравию стал бы неплохим вариантом, особенно, если учесть наличие в этой лиге таких громких имён, как Криштиану Роналду», — приводит слова Хассана Reuters со ссылкой на On Sports.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.