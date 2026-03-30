Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор сборной Египта выступил против перехода Салаха в МЛС

Комментарии

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан полагает, что нападающему Мохамеду Салаху не следует переходить в МЛС после ухода из «Ливерпуля».

«Я бы хотел, чтобы Салах остался в Европе. Слышал, что к нему есть интерес со стороны «Пари Сен-Жермен», «Баварии» и ряда клубов Серии А.

Переход в МЛС? Мохамед окажется слишком далеко от всеобщего внимания. В таком случае вы будете помнить Салаха не лучше, чем я сейчас помню о Месси, даже и не пытаюсь следить за его игрой.

Если у Салаха не будет предложений из Европы, тогда переход в Саудовскую Аравию стал бы неплохим вариантом, особенно, если учесть наличие в этой лиге таких громких имён, как Криштиану Роналду», — приводит слова Хассана Reuters со ссылкой на On Sports.

Ранее Салах объявил, что текущий сезон станет последним для него в английском клубе. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года. Салах провёл 310 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 189 голов и сделал 92 ассиста.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android