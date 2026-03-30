В «Барселоне» придумали способ подписать Канселу при дефиците денежных средств — Marca

«Барселона» заинтересована в подписании полноценного контракта с защитником Жоау Канселу, арендованным каталонским клубом у «Аль-Хиляля». Однако сине-гранатовые не могут позволить себе выкуп контракта игрока с учётом его большой зарплаты в саудовском клубе, сообщает Marca.

Идея «Барселоны» заключается в том, чтобы футболист договорился о расторжении контракта с «Аль-Хилалем», а затем перешёл в каталонский клуб на правах свободного агента. Новая аренда португальца не представляется возможной, так как у него остался один год по контракту.

«Барселона» объявила о переходе Канселу из «Аль-Хиляля» в январе нынешнего года на правах аренды. Футболист провёл за сине-гранатовых 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

