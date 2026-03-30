«Все испанцы — страстные». Йорди Рейна описал тренера «Родины» Диаса

Футболист «Родины» Йорди Рейна высказался о главном тренере московской команды Хуане Диасе. Он заявил, что испанский специалист очень эмоционален, и он передаёт этот заряд футболистам. Для игроков важно получать от тренеров правильный заряд энергии.

«Хуан — очень эмоциональный. Он даёт команде эти эмоции. Все испанцы страстные, если говорить про футбол. Для нас важно, что он делится с нами этой страстью к футболу», — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от «Факела» на четыре очка.