Радимов отреагировал на мнение, что он в молодости был лучше, чем Батраков и Кисляк сейчас

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на мнение, что он в молодости был лучше, чем сейчас полузащитники «Локомотива» и ЦСКА Алексей Батраков и Матвей Кисляк соответственно. Ранее об этом заявил экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который высоко оценил стартовый период карьеры Радимова в составе красно-синих.

«Это были 1990-е. Во-первых, и о футболе ничего не писали — началась только одна передача, которую Вася Уткин вёл. Конечно же, явление было. Молодой пацан прорвался вдруг из ниоткуда, из ничего. А сейчас, думаю, что и Батраков, и Кисляк — это всё-таки уже планомерная работа. И их уже ожидали в этом плане», – сказал Радимов на YouTube-канале FONBET.