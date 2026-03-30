Ромащенко: до зимы «Урал» успешно выполнял свои задачи, сейчас получает удар за ударом

Бывший главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о последних результатах команды. В рамках Лиги Pari екатеринбургский клуб проиграл два матча из последних трёх.

«Тяжело давать глобальную оценку «Уралу», но после рестарта сезона видим неудовлетворительные результаты. Мягко говоря, они не соответствуют амбициям и задачам, которые были поставлены перед командой. Эти задачи, кстати, команда успешно выполняла до ухода на зимний перерыв — это объективно. Связано это, наверное, с перестроением игры, внедрением других вещей по сравнению с тем, что «Урал» демонстрировал в первой части сезона.

Ситуация неприемлемая, команда получает удар за ударом, и это сказывается. Но впереди ещё восемь туров, и самое важное — не смотреть в таблицу, а покопаться в себе каждому футболисту. «Уралу» нужно как можно скорее возвращать уверенность в собственных силах, а сделать это можно только через победы. Нужно сделать всё возможное, чтобы вернуться на победный путь: ментально подготовиться, показать сильный характер, достать из себя максимум», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.