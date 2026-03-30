Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Кудряшов рассказал, в какой английский клуб мог перейти после чемпионата мира — 2018

Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о несостоявшемся переходе в английский «Вест Бромвич» после чемпионата мира — 2018.

— У вас по ходу карьеры был реальный вариант уехать в Европу?
— После чемпионата мира — 2018 были контакты с «Вест Бромвичем». Тогда они выступали в Чемпионшипе. Но дальше разговоров дело не пошло.

— Вы готовы были перейти в «Вест Бромвич»?
— Да. Поиграть в Англии было моей мечтой. Мне не нужна была Премьер-лига, готов был спокойно в Чемпионшипе выступать. Тем более, «Вест Бромвич» и в Премьер-лиге проявлял себя. Было бы круто.

— Англичане говорили с вашим агентом?
— Да. Он сказал, что такой вариант возможен. Я ответил: «Если будет продолжение, я за». Финансовая составляющая не интересовала.

— Почему не получилось?
— Не знаю, честно. Не хотел себя сам расстраивать. Обычно привык так: «Если есть конкретика — готов выслушать. Если просто разговоры — пусть агент работает». Вообще вокруг футболистов много слухов. Игроки начинают отвлекаться, что идёт во вред. Так что решил подождать, чем всё закончится. Как видите, в «Вест Бромвич» не перешёл, — приводит слова Кудряшова Российская газета.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android