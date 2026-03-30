Илья Геркус: ничего не жду от «Динамо» — это не соперник в борьбе за первое место

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о результатах московского «Динамо» в этом сезоне. После 22 туров Мир РПЛ бело-голубые, набрав 30 очков, располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

«Динамо» давно не удивляет — я от него ничего не жду. Чем команда может удивить? «Зенит» — молодец, собрался. Показал свои качества. Команда подтвердила свои амбиции на самое высокое место. Этого оказалось достаточно, чтобы солидно разобраться с «Динамо».

«Динамо» может выдать одну-две хороших игры. Но на дистанции команда находится примерно на том месте, где и должна. Может, чуть выше. Но это не соперник в борьбе за первое место, к сожалению», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

