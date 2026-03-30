«Амбиции — это на следующий сезон». Шалимов — о «Спартаке»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался о перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Амбиции — это на следующий сезон. То есть, мне кажется, что сейчас про амбиции надо забыть, учитывая, что есть новый тренер, который пока чётко не понимает чемпионат, соперников и свою команду. Должна пройти правильная работа за этот период, чтобы с амбициями начинать следующий сезон в борьбе за чемпионство», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

После 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 49 очков.