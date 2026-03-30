Андрей Аршавин ответил, кто выиграет чемпионат мира — 2026

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил, кто выиграет предстоящий чемпионат мира — 2026. Мундиаль пройдёт этим летом на полях в США, Канаде и Мексике.

— Кто выиграет чемпионат мира? Такой банальный вопрос.

— Да это очень трудно предсказать. Я вообще за Францию за последних мундиалях болею, но, видишь, они меня подвели на последнем чемпионате мира. Но в целом, по составу, мне кажется, сильнее Франции [никого] нет. Но как играли испанцы… Мне понравилось, что вот эта тики-така переросла в более такой футбол… Который с воротами. Думаю, что выиграет европейская сборная, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.