Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Экс-тренер «Урала» Ромащенко высказался о стиле игры команды под руководством Березуцкого

Бывший тренер «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о стиле игры екатеринбургской команды под руководством Василия Березуцкого.

«По множеству футбольных метрик до зимы «Урал» был в топе или лидером Первой лиги. Если команда создаёт столько голевых моментов, ударов по воротам и является лучшей в лиге по xG с большим процентом владения, это говорит об атакующем стиле игры. Если «Урал» планировал ещё больше усилить атакующий стиль, наверное, это подразумевало новые приобретения, которые бы резко добавили качества команде и вывели её на новый уровень. Но их я не вижу. С Березуцким «Урал» ушёл от атакующего стиля, стал играть в более прагматичный и простой футбол. Отсюда мы видим не такое большое количество подходов, ударов и, соответственно, голов», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

