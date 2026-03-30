Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЭСК признала верным решение не удалять Угальде в матче Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала верным решение главного арбитра матча 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» Кирилла Левникова не удалять нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Игра прошла 18 марта и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Ву – 57'    

«Действия Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные. Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошёл выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником. Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьёй на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

