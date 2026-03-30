ЭСК признала верным решение не удалять Угальде в матче Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала верным решение главного арбитра матча 1/2 финала Фонбет Пути РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» Кирилла Левникова не удалять нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Игра прошла 18 марта и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

«Действия Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные. Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошёл выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником. Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьёй на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.