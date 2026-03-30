Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

80-летнему экс-тренеру «Шахтёра» и «Зенита» Мирче Луческу будет установлен дефибриллятор

80-летнему экс-тренеру «Шахтёра» и «Зенита» Мирче Луческу будет установлен дефибриллятор
Комментарии

Александр Спиридон, бывший помощник тренера Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените», рассказал о предстоящей имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) румынскому специалисту после экстренной госпитализации.

«Медики решили установить дефибриллятор. Мирча чувствует себя нормально», — сообщил Спиридон корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сейчас Луческу возглавляет сборную Румынии. 29 марта Мирча почувствовал недомогание во время технического совещания перед заключительной тренировкой накануне вылета в Словакию на товарищескую игру.

Напомним, 26 марта сборная Румынии уступила Турции (0:1) в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира —2026. Уже 31 марта команда должна сыграть товарищеский матч со Словакией в Братиславе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android