80-летнему экс-тренеру «Шахтёра» и «Зенита» Мирче Луческу будет установлен дефибриллятор

Александр Спиридон, бывший помощник тренера Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените», рассказал о предстоящей имплантации кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) румынскому специалисту после экстренной госпитализации.

«Медики решили установить дефибриллятор. Мирча чувствует себя нормально», — сообщил Спиридон корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сейчас Луческу возглавляет сборную Румынии. 29 марта Мирча почувствовал недомогание во время технического совещания перед заключительной тренировкой накануне вылета в Словакию на товарищескую игру.

Напомним, 26 марта сборная Румынии уступила Турции (0:1) в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира —2026. Уже 31 марта команда должна сыграть товарищеский матч со Словакией в Братиславе.