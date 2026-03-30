ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в матче «Зенита» с махачкалинским «Динамо»

Пресс-служба РФС сообщила, что ЭСК (экспертно-судейская комиссия) признала ошибочным решение главного арбитра матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала Павла Кукуяна назначить пенальти за фол на вингере сине-бело-голубых Данииле Кондакове. Игра прошла 18 марта и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. VAR не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе своё первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», — сказано в сообщении пресс-службы РФС, которое было опубликовано на официальном сайте организации.

