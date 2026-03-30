«У Барко нет удара через стенку. Где он пробил?» Шалимов — об исполнении игроком штрафных

Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов высказался об исполнении штрафных ударов полузащитником московского «Спартака» Эсекьелем Барко.

«У Барко нет удара через стенку. Где он пробил? По-моему, в последней игре с «Оренбургом» позиция была хорошая… Поэтому у Барко с ближней дистанции нет такого удара. Может быть, стоит разыгрывать, может, кого-то другого поискать, может, бить на силу в угол, где вратарь стоит», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В нынешнем сезоне Барко провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.