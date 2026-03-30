В ЭСК оценили решение не ставить пенальти в пользу «Сочи» в матче РПЛ с «Балтикой»

В ЭСК оценили решение не ставить пенальти в пользу «Сочи» в матче РПЛ с «Балтикой»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила решение арбитра Станислава Матвеева не назначать пенальти в пользу «Сочи» на 32-й минуте матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:4).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Балтики».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: защитник «Балтики» Натан Гассама не нарушает правила в единоборстве за мяч с игроком «Оренбурга» Захаром Фёдоровым. Оба пытаются сыграть в мяч, имея при этом одинаковые шансы. Между игроками происходит игровой контакт в воздухе, не влияющий на нападающего «Сочи», который преувеличивает последствия этого контакта», — сказано на официальном сайте РФС.

