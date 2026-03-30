ЭСК вынес вердикт по неназначенному пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом»

ЭСК вынес вердикт по неназначенному пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Оренбургом»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) разобрала эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Спартака» Маркиньосу в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали уверенную победу (2:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Момент по обращению ФК «Оренбург». Время по таймеру: 67-я минута. Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».

Решение: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Маркиньоса в собственной штрафной площади не является наказуемым. Роман Зобнин выбивает мяч из пределов штрафной площади. Мяч с короткого расстояния попадает в грудь Маркиньоса, после чего меняет направление и попадает в руку.

В данной ситуации судья правильно продолжил игру, используя концепцию, по которой нарушение правил не фиксируется, когда игрок, выбивая мяч, попадает в руку своего партнёра по команде.

Несмотря на то что рука Маркиньоса находилась в движении, ключевым является следование судьёй концепции и факт того, что мяч отскочил от собственного тела игрока и изменил направление перед попаданием в его руку», — сказано в решении ЭСК на сайте РФС.

