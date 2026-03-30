В УЕФА хотят заморозить цены на билеты на матчи Евро-2028 — The Athletic

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует повышать цены на билеты на предстоящий чемпионат Европы 2028 года. Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, цены в наиболее доступных категориях останутся на уровне чемпионата Европы — 2024. Билеты категории Fans First и третьей категории будут стоить £ 26 и £ 52 (€ 30 и € 60), что аналогично ценам на турнире в Германии.

Чемпионат Европы пройдёт с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Действующим победителем Евро является национальная сборная Испании. В финале 2024-го испанцы обыграли Англию на «Олимпийском стадионе» в Берлине со счётом 2:1.